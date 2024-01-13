بسبب الطيران الروسي المكثف.. بولندا تستنفر قواتها الجوية

أعلنت القوات المسلحة البولندية حالة الاستنفار بين قواتها الجوية، وتسيير دوريات من المقاتلات في المناطق المواجهة للحدود الروسية والأوكرانية؛ نظرا لـ"نشاط الطيران الروسي" المكثّف في الأجواء.

وأكدت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية أنه بسبب "نشاط الطيران الروسي"، تم تسيير دوريات مناوبة في الأجواء لطائرات عسكرية من بولندا والدول الحليفة.