بسبب الطيران الروسي المكثف.. بولندا تستنفر قواتها الجوية
أعلنت القوات المسلحة البولندية حالة الاستنفار بين قواتها الجوية، وتسيير دوريات من المقاتلات في المناطق المواجهة للحدود الروسية والأوكرانية؛ نظرا لـ"نشاط الطيران الروسي" المكثّف في الأجواء.
وأكدت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية أنه بسبب "نشاط الطيران الروسي"، تم تسيير دوريات مناوبة في الأجواء لطائرات عسكرية من بولندا والدول الحليفة.
وقالت القوات المسلحة البولندية إن "التقارير تفيد بأن هناك نشاطًا متزايدًا للطيران بعيد المدى للاتحاد الروسي، مرتبطا بنيّة ضرب أراضي أوكرانيا".
وأشارت القيادة أنه "تم إطلاق جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجال الجوي البولندي".
وفي رسالة موجّهة للمواطنين البولنديين، قالت القيادة: "نحذّر من أنه تم تنشيط الطيران البولندي وحلفائه، وهو ما قد يرتبط بزيادة مستويات الضوضاء، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد".