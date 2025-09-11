بعد بركان احتجاجي.. هدوء حذر في نيبال والجيش يمدد حظر التجول (فيديو)

قام الجيش النيبالي بتمديد حظر التجول على مستوى البلاد حتى الجمعة، في الوقت الذي يعمل فيه من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها، والتوسط في محادثات مع المتظاهرين بشأن تشكيل حكومة جديدة عقب استقالة رئيس الوزراء، كيه بي شارما أولي.

وكان تم فرض حظر التجول للمرة الأولى مساء أمس الأول الثلاثاء، وتم تمديده دون انقطاع.

ورغم تمديد الحظر، خفف الجيش القيود من أجل السماح بحركة أكثر سلاسة للعاملين في مجال الخدمات الأساسية.

وفي بيان صدر مساء أمس الأربعاء، قال الجيش إنه سيسمح للمسافرين جوًّا محليًّا ودوليًّا، بالتنقل بحرية بمجرد إظهار تذاكرهم.

وفي محادثات توسط فيها الجيش، رشح ممثلو المتظاهرين - الذين ينتمون بصورة رئيسية إلى جيل الشباب - رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي، لتكون رئيسة الوزراء المقبلة؛ ما سيجعلها أول امرأة تتولى هذا المنصب في نيبال.







