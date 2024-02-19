روسيا.. أقارب نافالني "ممنوعون" من معاينة جثمانه

مُنع أقارب المعارض الروسي أليكسي نافالني الراحل، اليوم الاثنين، من معاينة جثمانه لليوم الثالث على التوالي، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن فريقه، الذي أوضح أن والدته "لم يسمح لها" بالدخول إلى المشرحة التي يعتقد أنه فيها.

وقالت المتحدثة باسم فريق نافالني، كيرا إيارميش، عبر منصات التواصل الاجتماعي "وصلت والدة أليكسي ومحاموه إلى المشرحة في وقت مبكر من هذا الصباح، لم يُسمح لهم بالدخول. دُفع أحد المحامين إلى الخارج. وعندما سئل الموظفون عمّا إذا كانت جثة أليكسي هناك، امتنعوا عن الإجابة".

وتوفي المعارض الروسي والخصم الأول للرئيس فلاديمير بوتين، الجمعة، عن عمر ناهز 47 عاما، في سجن الدائرة القطبية الشمالية في منطقة يامال حيث كان يمضي حكما بالسجن 19 عاما.

وكان قد سُجن منذ عودته إلى روسيا مطلع العام 2021، وتدهورت حالته الصحية منذ أشهر.

وأفادت مصلحة السجون الروسية بأنّ أليكسي نافالني توفي الجمعة "بعدما شعر بوعكة بعد نزهة، وفقد الوعي بشكل شبه فوري".

ولم يعلّق فلاديمير بوتين على وفاة نافالني، التي أتت قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، ويفترض أن تشهد بقاء الرئيس الروسي في السلطة لولاية جديدة مدتها 6 سنوات.