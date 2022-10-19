رغم انتقاد الغرب.. تحالف الطائرات المسيرة بين إيران وروسيا يزداد قوة

قال مسؤولون إيرانيون إن طهران وعدت روسيا بتزويدها بصواريخ أرض-أرض بالإضافة إلى المزيد من الطائرات المسيرة، في خطوة أثارت غضب الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى التي تدعم أوكرانيا في الحرب، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

ومن شأن هذه الأسلحة أن تعطي دفعة كبيرة لآلة الحرب الروسية المتعثرة في أوكرانيا، لكن حكام إيران يواجهون ضغوطا دولية متزايدة بشأن تحالفهم العسكري مع موسكو.

قدرات إيران

عملت إيران على تطوير صناعة أسلحة محلية ضخمة في مواجهة العقوبات الدولية التي منعتها من استيراد الأسلحة، بما يشمل الطائرات المسيرة والصواريخ التي تعتبرها من العناصر الحيوية في منظومة حمايتها من عدوها اللدود إسرائيل وكذلك من الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن المحللين العسكريين الغربيين يقولون إن إيران تبالغ أحيانا في تصوير قدراتها، فإن الطائرات المسيرة باتت عنصرا أساسيا في مراقبة إيران لسلامة حدودها، خاصة مياه الخليج حول مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله خُمس إمدادات النفط العالمية.

وفي السنوات القليلة الماضية، اعتمدت إيران والميليشيات التي تدعمها بشكل متزايد على الطائرات المسيرة في اليمن وسوريا والعراق، حيث عززت نفوذها من خلال جماعات تعمل بالوكالة لصالحها.

وتزعم إيران أن طائراتها المسيرة هي الأقوى في المنطقة، وبالإضافة إلى مهام المراقبة، يمكن استخدامها في الهجمات، إما بإسقاط الذخائر أو ما يسمى بطائرات "الكاميكازي" الانتحارية التي تصطدم بهدفها قبل أن تنفجر، كما أنها صممت لتقطع مسافات بعيدة.

وتقول إيران إن صواريخها الباليستية، التي يصل مداها إلى ألفي كيلومتر، تشكل قوة ردع ورد مهمة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل وأهداف إقليمية أخرى محتملة.

وتقول رابطة الحد من الأسلحة إن قائمة الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى الإيرانية تشمل شهاب-1 ويقدر مداه بنحو 300 كيلومتر، وذو الفقار (700 كيلومتر)، وشهاب-3 (800-1000 كيلومتر)، وعماد-1 وهو قيد التطوير ويصل مداه (حتى ألفي كيلومتر)، وسجيل وهو أيضا قيد التطوير ومداه (1500-2500 كيلومتر).

وتملك إيران أيضا صواريخ كروز مثل كيه.إتش-55، وهو صاروخ يطلق من الجو وقادر على حمل رأس نووي (يصل إلى ثلاثة آلاف كيلومتر)، بالإضافة إلى صاروخ متطور مضاد للسفن قادر على حمل رأس حربي يبلغ وزنه 1000 كجم.

إمداد روسيا بالسلاح

وبتشجيع من ارتفاع أسعار النفط منذ بدء حرب أوكرانيا، تراهن إيران على أنها، وبدعم من روسيا، يمكن أن تضغط على واشنطن لتقديم تنازلات من أجل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

ويعد تشكيل طهران تحالفا حقيقيا مع قوة عظمى تشاركها عداء الغرب دون أن تخشى أن يوصلها ذلك إلى ساحة المعركة خطوة استراتيجية تهدف إلى إظهار أن إيران ليست معزولة.

وأطلقت روسيا العشرات من طائرات "كاميكازي" المسيرة على أوكرانيا، الاثنين الماضي، وأصابت البنية التحتية للطاقة وأودت بحياة خمسة في العاصمة كييف.

وتقول أوكرانيا إنها طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136، وهي ذخائر تتوجه نحو هدفها قبل أن تسقط سريعا وتنفجر عند الاصطدام.

وقال ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد وافقت مبدئيا على فرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات بسبب استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع في الضربات الروسية على أوكرانيا، لكن طهران تعودت على العقوبات لعقود، وتسيطر بشدة على سلاسل التوريد الخاصة بها.