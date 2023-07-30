المعارضة الإسرائيلية ترهن المفاوضات مع الحكومة بتجميد التعديلات القضائية

رهن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، عودة المعارضة إلى المفاوضات مع الحكومة بتجميد التعديلات القضائية، واحتوائها بقانون واحد مشترك للائتلاف والمعارضة.

وقال لابيد، خلال حديثه في الكنيست: "سيكون بالإمكان سن قوانين جديدة تتعلق بالرقابة القضائية والفصل بين السلطات، بتوافق كامل بين الائتلاف الحكومي والمعارضة".

وأكد بأن الحكومة والمعارضة كانتا قريبتين من الاتفاق على قانون إلغاء "حجة المعقولية"، لكن وزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أفشلا الاتفاق.