المعارضة الإسرائيلية ترهن المفاوضات مع الحكومة بتجميد التعديلات القضائية
رهن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، عودة المعارضة إلى المفاوضات مع الحكومة بتجميد التعديلات القضائية، واحتوائها بقانون واحد مشترك للائتلاف والمعارضة.
وقال لابيد، خلال حديثه في الكنيست: "سيكون بالإمكان سن قوانين جديدة تتعلق بالرقابة القضائية والفصل بين السلطات، بتوافق كامل بين الائتلاف الحكومي والمعارضة".
وأكد بأن الحكومة والمعارضة كانتا قريبتين من الاتفاق على قانون إلغاء "حجة المعقولية"، لكن وزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أفشلا الاتفاق.
وأوضح لابيد أن "مهمة المعارضة الإسرائيلية حاليًا هي عرقلة وإفشال أي زيارة لنتنياهو إلى واشنطن، وعدم تهدئة وكالات التدريج الائتماني"، محملًا الائتلاف الحكومي مسؤولية التوصل لاتفاقات شاملة.
وأكدت المعارضة الإسرائيلية في بيان مقتضب بأنها لن تعقد اجتماعات في بيت الرئيس مع الحكومة، إلا بحال تجميد خطة التعديلات القضائية لمدة سنة ونصف السنة على الأقل.