واشنطن تطالب بكين باستخدام "نفوذها" لوقف تمدد الصراع في الشرق الأوسط

طلبت واشنطن من بكين أن تستخدم "نفوذها" في الشرق الأوسط لوقف تمدد الصراع الجاري، منذ السبت الماضي، بين حركة "حماس" وإسرائيل، بينما طالبت الصين الولايات المتحدة بأن "تلعب دورًا بناء ومسؤولاً" في تلك الحرب.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال إن وزير خارجية بلاده أنتوني بلينكن، اتصل هاتفيًا بنظيره الصيني وانغ يي، سعيًا للحصول على تعاون بكين في منع اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأوضح أن بلينكن أعرب في الاتصال عن اعتقاده بأنه سيكون من المفيد أن تستخدم الصين نفوذها في الشرق الأوسط لوقف تمدد الصراع".