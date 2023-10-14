واشنطن تطالب بكين باستخدام "نفوذها" لوقف تمدد الصراع في الشرق الأوسط
طلبت واشنطن من بكين أن تستخدم "نفوذها" في الشرق الأوسط لوقف تمدد الصراع الجاري، منذ السبت الماضي، بين حركة "حماس" وإسرائيل، بينما طالبت الصين الولايات المتحدة بأن "تلعب دورًا بناء ومسؤولاً" في تلك الحرب.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال إن وزير خارجية بلاده أنتوني بلينكن، اتصل هاتفيًا بنظيره الصيني وانغ يي، سعيًا للحصول على تعاون بكين في منع اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس.
وأوضح أن بلينكن أعرب في الاتصال عن اعتقاده بأنه سيكون من المفيد أن تستخدم الصين نفوذها في الشرق الأوسط لوقف تمدد الصراع".
بينما ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن وانغ أبلغ نظيره الأمركي أن على "الولايات المتحدة أن تلعب عمليًا دورًا بناء ومسؤولاً، لدفع القضية إلى مسار يوصل إلى تسوية سياسية في أقرب وقت ممكن".
تصريحات بلينكن تأتي في اليوم الثالث من رحلته في المنطقة التي قادته إلى إسرائيل بزيارة تضامن، دافع خلالها عن حقها في الرد على الهجوم الذي شنّته حركة حماس، السبت الماضي.
رحلة بلكينكن تشمل أيضًا 6 دول عربية، حيث زار الأردن، وقطر، والبحرين، ووصل، اليوم، إلى السعودية، وتشمل الجولة أيضًا كلاً من: الإمارات العربية، المتحدة، ومصر.