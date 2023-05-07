موسكو تعلن إحباط هجوم أوكراني بالمسيرات على مطار وسط روسيا
قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي اليوم الأحد، إن قوات الأمن الروسية أحبطت محاولة من المخابرات الأوكرانية لمهاجمة مطار عسكري في وسط روسيا بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات.
وأضاف في بيان على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، إن الهدف من الهجوم كان طائرة من طراز إيه-50 مختصة بالكشف عن الرادار في مطار سيفيرني بمنطقة إيفانوفو الواقعة على بعد نحو 700 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية، وأشار جهاز الأمن الاتحادي الروسي إلى أن ضباطه أحبطوا الهجوم بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وذكر البيان، أن السلطات اعتقلت قائد طائرة خفيفة وأعضاء آخرين في ما وصفها الجهاز بأنها "جماعة تخريبية" في منطقة تولا بعد وصولهم في رحلة من أوكرانيا.
ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من رواية جهاز الأمن الروسي.
ومنذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022، اتهمت موسكو مرارا كييف باستخدام طائرات مسيرة لاستهداف منشآت للطاقة ومنشآت لوجستية وعسكرية روسية.
وتنفي أوكرانيا تورطها في هجمات داخل روسيا وتحمل مسؤوليتها لعناصر مناهضة للحكومة الروسية أو تتهم موسكو بتدبير "عمليات زائفة" لإلصاق التهم بها.