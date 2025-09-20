إخلاء مبنى ركاب بمطار دبلن الدولي في "إجراء احترازي" (فيديو)

ذكرت سلطات مطار دبلن أنه تم إخلاء مبنى الركاب رقم 2 في "إجراء احترازي يتعلق بالسلامة"، وأضافت عبر منصة "إكس" أن الرحلات "قد تتأثر مؤقتًا".

وفي وقت سابق من اليوم تعرضت عدة مطارات أوروبية لتعطيل عملياتها، بعد هجوم إلكتروني على شركة تزود المطارات بأنظمة تسجيل الوصول والصعود، منها مطار هيثرو في لندن أكثر مطارات القارة ازدحاما، ما تسبب بتأخير وإلغاء رحلات اليوم السبت.

وقال مطار هيثرو إن شركة كولينز إيروسبيس، التي تزود عدداً من شركات الطيران في مطارات حول العالم بأنظمة تسجيل الوصول والصعود، تواجه مشكلة فنية قد تتسبب بتأخير المسافرين المغادرين.

وذكر مطارا بروكسل وبرلين في بيانين منفصلين أنهما تأثرا أيضا بالهجوم.

وقالت (آر. تي. إكس)، الشركة الأم لكولينز إيروسبيس، إنها على علم بوجود "خلل إلكتروني" في أنظمتها في مطارات بعينها دون أن تحددها.