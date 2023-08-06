اتهامات روسية لأوكرانيا باستخدام قذائف عنقودية بقصف جامعة في دونيتسك

اندلعت النيران في سقف خشبي لمبنى جامعي في دونيتسك، في أعقاب قصف أوكراني السبت، وفق ما أعلن مسؤول طوارئ في المدينة التي تسيطر عليها روسيا شرق أوكرانيا.

وقال أليكسي كوليمزين، رئيس البلدية الذي عينته روسيا، على تطبيق تيليغرام، إنه "نتيجة للهجوم الأخير على دونيتسك، اشتعلت النيران في المبنى الأول لجامعة الاقتصاد والتجارة".

وذكر أليكسي كوستروبيتسكي، وزير الطوارئ الذي عينته روسيا للمنطقة التي تسميها موسكو جمهورية دونيتسك الشعبية: "نستخدم 12 خزانا للمياه وثلاثة سلالم و100 من رجال الإطفاء. السقف كله مشتعل".

وقال كوستروبيتسكي إن القوات الأوكرانية استخدمت ذخائر عنقودية في القصف الذي تسبب في الحريق. لم يكن هناك أشخاص داخل المبنى أثناء القصف. أصعب شيء هو أن السقف خشبي، لذلك تنتشر النيران بسرعة".