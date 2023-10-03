إسرائيل تمنع وزراء أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية بالضفة الغربية

منعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مؤخرًا، ثلاثة وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية تقع في المناطق (ج) بالضفة الغربية، حسب ما صرح دبلوماسيان أوروبيان اثنان لموقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

وقال الدبلوماسيان الأوروبيان إن وزراء خارجية إيرلندا والنرويج وبريطانيا، الذين زاروا إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، طلبوا إجراء جولة في قرى فلسطينية بالمناطق (ج)، لكن تم منعهم من ذلك إثر معارضة وزارة الخارجية الإسرائيلية لهذه الجولة.

وبحسب الموقع، زعمت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سبب القرار أمني، إذ ادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حايط، أنه "لم تتم المصادقة على الزيارات في المناطق (ج) في أعقاب مشاورات مع الجهات الأمنية، تحسبًا من أن تجول الوزراء في مناطق الاحتكاك من شأنه أن يسبب تصعيدًا وعنفًا.