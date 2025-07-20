ليس ترامب.. منصة مراهنات تكشف اسم الرئيس الأمريكي المقبل

كشفت منصة "بولي ماركت"، أكبر سوق للتنبؤات في العالم، عن التوقعات المرتبطة باسم الرئيس الذي سيفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2028.

وذكرت المنصة أن المراهنين يضعون أموالهم على اسم نائب الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب، وسط ترجيحات كبيرة بأن جي دي فانس سيكون هو الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

وبحسب سوق التنبؤات المعتمدة، على العملات المشفرة، فإن جي دي فانس لديه فرصة بنسبة 27% ليصبح الرئيس الأمريكي المقبل، وجاء في المركز الثاني، لكن بفارق كبير، حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم بنسبة 14%، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

وسبق أن تحدث فانس، البالغ من العمر 40 عامًا، عن احتمال خوضه السباق الرئاسي لعام 2028، وصرح خلال مقابلة في برنامج "Fox & Friends"، أجراها في أبريل/ نيسان الماضي، قائلاً: "عندما نصل إلى تلك المرحلة، سأتحدث مع الرئيس وسنقرر ما الذي نريد فعله".

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز بنسبة 10%، تلاها وزير النقل السابق بيت بوتيغيغ بنسبة 8%، ثم وزير الخارجية ماركو روبيو بنسبة 6%.

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وجاء حاكم ولاية بنسلفانيا، وأحد الأسماء التي طرحت لتكون نائب كامالا هاريس في حملتها الرئاسية لعام 2024، جوش شابيرو، في المركز السادس بنسبة 5%.

بينما تعادلت كامالا هاريس مع حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس، في المركز السابع بنسبة 4% لكل منهما.

ورغم أنه لايمكنه الترشح رسميًا لولاية ثالثة، جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المركز الثامن بنسبة 3%.