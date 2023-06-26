الناتو: تمرد فاغنر يكشف أكبر خطأ استراتيجي اقترفته روسيا‎

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، الإثنين، إن التمرد الذي شنته مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مطلع الأسبوع، يظهر حجم الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الكرملين في شنه حربًا على أوكرانيا.

وسعت روسيا إلى استعادة الهدوء بعد أن أوقف مقاتلو فاغنر تقدما سريعا صوب موسكو، وانسحبوا من مدينة روستوف جنوب روسيا، وعادوا إلى قواعدهم في وقت متأخر من السبت بموجب اتفاق يضمن سلامتهم، فيما قال الكرملين إن "يفغيني بريغوجن قائد فاغنر سينتقل إلى روسيا البيضاء بموجب اتفاق توسط فيه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو".

وأضاف ستولتنبرغ للصحفيين خلال زيارة إلى عاصمة ليتوانيا، أن "الأحداث التي وقعت مطلع الأسبوع هي شأن روسي داخلي، وهي دليل آخر على الخطأ الاستراتيجي الكبير الذي اقترفه الرئيس فلاديمير بوتين بضمه غير القانوني لشبه جزيرة القرم والحرب ضد أوكرانيا".

وجعل الغموض، الذي اكتنف تطورات الأحداث غير العادية التي جرت في مطلع الأسبوع، الحكومات الغربية تبحث عن إجابات لما يمكن أن يحدث بعد ذلك في دولة لديها أكبر ترسانة نووية في العالم وفي حربها ضد أوكرانيا.