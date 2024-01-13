الصين "تحبس أنفاسها" بانتظار نتائج انتخابات تايوان

تحبس الصين وكثير من قادة العام الأنفاس، بانتظار نتائج انتخاب رئيس إدارة جزيرة تايوان وأعضاء المجلس التشريعي (أعلى هيئة تشريعية).

وبناء على النتائج ستتحدد سيناريوهات كثيرة في جنوب سرق أسيا وفي العام بمجمله، على اعتبار أن الصين صارت اليوم، مركز مصانع العالم وقوته الاقتصادية الرافدة.

ويتنافس في الانتخابات التي جرت اليوم السبت، ثلاثة مرشحين على منصب رئيس الإدارة: "لاي تشينغ -تي" البالغ من العمر 64 عاما من الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم والمناوئ للصين، و"هو يو" البالغ من العمر 66 عاما من حزب الكومينتانغ المعارض، و"كي وين زي" البالغ من العمر 64 عاما من حزب شعب تايوان الوسطي.

ويعتبر لاي تشينغ -تي المرشح الأوفر حظا في السباق الانتخابي.

وتخضع تايوان لإدارة خاصة بها منذ عام 1949، عندما فرت فلول قوات "الكومينتانغ" بقيادة "تشيانغ كاي شيك "(1887-1975) إلى هناك بعد هزيمتها في الحرب الأهلية الصينية.

ولكن سلطات بكين، تعتبر الجزيرة إحدى المقاطعات الصينية وجزءا لا يتجزأ من الوطن الأم.