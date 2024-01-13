الصين "تحبس أنفاسها" بانتظار نتائج انتخابات تايوان
تحبس الصين وكثير من قادة العام الأنفاس، بانتظار نتائج انتخاب رئيس إدارة جزيرة تايوان وأعضاء المجلس التشريعي (أعلى هيئة تشريعية).
وبناء على النتائج ستتحدد سيناريوهات كثيرة في جنوب سرق أسيا وفي العام بمجمله، على اعتبار أن الصين صارت اليوم، مركز مصانع العالم وقوته الاقتصادية الرافدة.
ويتنافس في الانتخابات التي جرت اليوم السبت، ثلاثة مرشحين على منصب رئيس الإدارة: "لاي تشينغ -تي" البالغ من العمر 64 عاما من الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم والمناوئ للصين، و"هو يو" البالغ من العمر 66 عاما من حزب الكومينتانغ المعارض، و"كي وين زي" البالغ من العمر 64 عاما من حزب شعب تايوان الوسطي.
ويعتبر لاي تشينغ -تي المرشح الأوفر حظا في السباق الانتخابي.
وتخضع تايوان لإدارة خاصة بها منذ عام 1949، عندما فرت فلول قوات "الكومينتانغ" بقيادة "تشيانغ كاي شيك "(1887-1975) إلى هناك بعد هزيمتها في الحرب الأهلية الصينية.
ولكن سلطات بكين، تعتبر الجزيرة إحدى المقاطعات الصينية وجزءا لا يتجزأ من الوطن الأم.
ونقل تقرير لصندوق "روس كونغرس" الروسي للأعمال عن آنّا فولوشينا، الباحثة في مركز التاريخ المعاصر للصين وعلاقاتها مع روسيا، التابع لمعهد العلوم الاجتماعية في الأكاديمية الروسية للعلوم، قولها إنه إذا فاز مرشح مؤيد لأمريكا في انتخابات رئيس إدارة تايوان، فقد تزيد بكين الضغط الاقتصادي على تايبيه، التي لا يزال اقتصادها يعتمد بشكل كبير على البر الرئيسي للصين.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تقدماً طفيفاً لمرشح الحزب الديمقراطي التقدمي لاي تشينغ تي.
وهذا يثير القلق في بكين، حيث يقول بعض المحللين الصينيين صراحة، إنه إذا ظل الحزب الديمقراطي التقدمي في السلطة، فإن احتمالات الصراع بين تايوان والبر الرئيسي للصين سوف تتزايد.
وترجح فولوشينا أن لا تلجأ الصين لخوض صراع مباشر مع تايوان في حال فوز القوى المناوئة لها والموالية لأمريكا والغرب في هذه الجزيرة، بل ستعمد لممارسة أقصى قدر ممكن من الضغوط الاقتصادية الناعمة لإجبار نظامها على الانضواء تحت جناحها الاقتصادي الهائل والقوي.
وتقول الخبيرة، إن "اقتصاد تايوان موجه نحو التصدير؛ إذ تحصل الجزيرة على أكثر من 60% من ناتجها المحلي الإجمالي من صادراتها" للخارج.
وتضيف: "عناصر التصدير الرئيسة هي الإلكترونيات والرقائق الدقيقة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية. وقد ساهم ذلك في تنشيط الصادرات وسمح لتايوان باجتياز سنوات الوباء بنجاح".
معدل التصدير
وعلى عكس اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي شهدت انخفاضًا خطيرًا خلال الوباء، أظهر اقتصاد تايوان نتائج جيدة: في عام 2020 بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3٪، وفي عام 2021 - 6.5٪.
ولم يدخل اقتصاد الجزيرة في حالة ركود حتى عام 2022، حيث تباطأ النمو إلى 2.4%، قبل أن ينخفض إلى-2.9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023.
ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في تايوان عام 2024 3%، بحسب التقرير الذي نشر الجمعة، بعنوان "صدع في درع السيليكون: ما ينتظر تايوان عام 2024.؟".
ويشير مؤلفو التقرير إلى أن "انتعاش طلب المستهلكين على الإلكترونيات، والطلب المتزايد على السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة لا يزال يمثل عوامل رئيسة تدعم الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم نمو صادرات تايوان في عام 2024.
القطط بدلاً من الأطفال
لكن، وعلى الرغم من المؤشرات الجيدة، فإن اقتصاد تايوان يواجه مشاكل خطيرة لم يتمكن الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم من التعامل معها بعد.
ووفقا لفولوشينا، ظل الحزب الديمقراطي التقدمي في السلطة لمدة ثماني سنوات، لكنه لم يحل عددًا من المشاكل الهيكلية.على سبيل المثال، عندما تم اختيار "كلمة العام" في تايوان، احتلت كلمة "النقص" المركز الأول: الكهرباء والماء والعمل، حسبما ذكرت الخبيرة.
وأشارت فولوشينا إلى أن "تايوان محدودة للغاية في الموارد وتعتمد بشكل كامل على إمدادات موارد الطاقة والغذاء والمنتجات الزراعية والمواد الخام للصناعة"؛ فتايوان قادرة على توفير الغذاء لنفسها بنسبة 31%، وموارد الطاقة بنسبة 2% فقط.
وقد أثّر ارتفاع الأسعار في سوق الغذاء العالمي سلبًا على الأسعار داخل تايوان وتسبب في زيادة التضخم. وتعد الأجور في تايوان بالفعل من بين أدنى المعدلات في العالم بين الاقتصادات المتقدمة، وقد التهم التضخم العلاوات التي تمكن التايوانيون من الحصول عليها في السنوات الأخيرة.
التركيبة السكانية هي قضية رئيسة أخرى. في السنوات الأخيرة، تجاوز معدل الوفيات في تايوان معدل المواليد، كما أن ارتفاع أسعار المساكن وركود الأجور يعني أن الشباب أكثر عرضة لامتلاك حيوانات أليفة من الأطفال.
تقول فولوشينا: "إذا نظرت إلى عدد القطط والكلاب المسجلة في تايوان، فستجد أن عددها أكبر من عدد الأطفال دون سن العاشرة".
ووفقًا للتوقعات، بحلول عام 2060، سيدخل المجتمع التايواني "عصر الشيخوخة الفائقة"، عندما يتجاوز عمر أكثر من 40٪ من السكان سنّ الـ65 عامًا. وهذا عبء كبير على المجال الاجتماعي، ونقص في العمالة ومن المتوقع، وبحلول عام 2065 أن ينخفض عدد السكان بأكثر من 6 ملايين نسمة.
وقالت: "يبلغ عدد سكان تايوان الآن 23 مليون نسمة".
الحصار أخطر من الصواريخ
وبحسب تقرير "روسكونغرس" فإن المشاكل الاقتصادية الداخلية والعلاقات التجارية الكبيرة مع البر الرئيسي للصين تحرم السلطات التايوانية من ورقة رابحة مهمة في النضال من أجل الاستقلال الافتراضي.
ويردف: "كانت الصين الشريك التجاري الرئيسي لتايوان منذ عام 2005، عندما كانت الصين تمثل 17% من تدفقاتها التجارية. وفي العام الماضي، كانت الصين تمثل 25% من صادرات تايوان و20% من وارداتها".
ويخلص إلى أن "المخاطر الاقتصادية الرئيسة التي تواجه تايبيه في السنوات المقبلة هي: أن أهم سلاسل التوريد لديها تمر عبر الصين وأن التجارة المتبادلة تظل المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في تايوان".
وعشية الانتخابات التايوانية، أفادت وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية أن السلطات الصينية تدرس اتخاذ تدابير لإنهاء التعريفات التفضيلية لاتفاقية التعاون الاقتصادي الإطارية على البضائع الواردة من تايوان، ولا سيما المنتجات الزراعية ومنتجات صيد الأسماك والآلات. وقطع غيار السيارات والمنسوجات وما إلى ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من الأول من يناير، ألغت الصين الإعفاءات المفروضة على استيراد 12 نوعًا من البضائع من تايوان، بما في ذلك البروبيلين والبارازيلين.
وكما أوضحت بكين، فإن هذه الإجراءات ترجع إلى أن تايبيه لا تتخذ أي خطوات لرفع القيود التجارية عن الموردين من البر الرئيسي، لكن إدارة الجزيرة اعتبرت هذه الخطوة بمثابة محاولة لممارسة ضغوط سياسية على الناخبين.
ومن المؤكد أن "بكين تعتقد أن الحزب الديمقراطي التقدمي هو حزب من الانفصاليين، وأنهم يزيدون من إجراءات الضغط الاقتصادي".
وتابعت: "في حالة الحصار الذي تفرضه الصين، لن يتمكن اقتصاد تايوان من العمل ببساطة".
وخلصت فولوشينا للقول: "في رأيي، من غير المرجح أن تستخدم بكين سيناريو الغزو العسكري لتايوان أو الضغط بالقوة على المدى القصير، بل الحصار الاقتصادي الناعم".
واستطردت أنه "على الرغم من أنه تمّ في السنوات الأخيرة، فرض سيناريو كهذا بشكل نشط على بكين من قبل الولايات المتحدة، لذلك لا يمكن استبعاد احتمال وقوع حوادث واستفزازات، لكن دون أن تصل إلى حدّ إعلان الحرب".