القضاء الروسي يأمر بمصادرة مكاتب منظمة "ميموريال" في موسكو

أمرت محكمة روسية، يوم الجمعة، بمصادرة مكاتب منظمة "ميموريال" في العاصمة الروسية موسكو.

جاء ذلك بعد ساعات من نيل المنظمة غير الحكومية جائزة نوبل للسلام إلى جانب ناشط بيلاروسي ومنظمة أوكرانية غير حكومية.

وقالت محكمة تفيرسكوي لوكالة إنترفاكس للأنباء إثر محاكمة جديدة استهدفت المنظمة إن المكاتب الرئيسية لميموريال في روسيا "تحولت ممتلكات عامة".

ومكاتب المنظمة في وسط موسكو تضم خصوصا الخدمات الإدارية التابعة لها، وكانت تستضيف معارض منتظمة مفتوحة للعموم.

وقال ممثل لمحكمة تفيرسكوي إن ميموريال "ضالعة في إعادة تأهيل المجرمين النازيين وشوهت سمعة السلطات ورسمت صورة مغلوطة عن الاتحاد السوفياتي"، وفق ما نقلت وكالة ريا نوفوستي.

والمنظمة محظورة في روسيا منذ كانون الأول/ديسمبر2021، وتعتبر رمزا للدفاع عن الحريات وذاكرة للقمع السياسي في البلاد زمن الاتحاد السوفياتي السابق.

ومنحت جائزة نوبل للسلام، الجمعة، وتقاسمتها مع الناشط البيلاروسي اليس بيلياتسكي والمركز الأوكراني للحريات المدنية مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا.