قائد أوكراني يتحدث عن "معارك ضارية" مع الجيش الروسي في أفدييفكا
تخوض القوات الأوكرانية والروسية "معارك ضارية" داخل مدينة أفدييفكا المحاصرة شرق أوكرانيا، على ما أفاد قائد عسكري كبير، اليوم الجمعة.
ونقلت "فرانس برس" قول الجنرال الأوكراني، في شرق البلاد، أولكسندر تارنافسكي على مواقع التواصل، إن "معارك ضارية تدور في المدينة، وفرقنا تستخدم قواها وجميع الوسائل المتوافرة لاحتواء القوات الروسية".
وأضاف: "أُقيمت مواقع جديدة، ونواصل إقامة تعزيزات قوية، آخذين بالاعتبار كل السيناريوهات المحتملة".
والخميس، أعلنت كييف "إعادة نشر قواتها، بشكل طارئ" لتعزيز حماية أفدييفكا التي أصبحت "جحيمًا" وفق وصفها، مع احتدام القتال على الجبهة الشرقية.
وبعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني، تنفّذ القوات الروسية، منذ أكتوبر/تشرين الأول، هجمات وعمليات قصف مكثفة للسيطرة على مدينة أفدييفكا الصناعية التي أصبحت مدمّرة.
وحذّر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الخميس، من أن أفدييفكا تواجه خطر السقوط في أيدي القوات الروسية.