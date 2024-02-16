قائد أوكراني يتحدث عن "معارك ضارية" مع الجيش الروسي في أفدييفكا

تخوض القوات الأوكرانية والروسية "معارك ضارية" داخل مدينة أفدييفكا المحاصرة شرق أوكرانيا، على ما أفاد قائد عسكري كبير، اليوم الجمعة.

ونقلت "فرانس برس" قول الجنرال الأوكراني، في شرق البلاد، أولكسندر تارنافسكي على مواقع التواصل، إن "معارك ضارية تدور في المدينة، وفرقنا تستخدم قواها وجميع الوسائل المتوافرة لاحتواء القوات الروسية".

وأضاف: "أُقيمت مواقع جديدة، ونواصل إقامة تعزيزات قوية، آخذين بالاعتبار كل السيناريوهات المحتملة".