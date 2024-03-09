اختراق أكبر وكالة حكومية أمريكية للأمن السيبراني

تعرضت أكبر وكالة حكومية أمريكية للأمن السيبراني للاختراق، واضطرت إلى إيقاف تشغيل نظامين يعملان بتكنولوجيا قديمة، وفق ما ذكرت وكالة "سي إن إن" نقلا عن المتحدث باسم وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية.

وبحسب الوكالة، قال المتحدث: "هذا تذكير بأن أي منظمة يمكن أن تتأثر بالثغرة السيبرانية، وأن وجود خطة للاستجابة للحوادث يعد عنصرا ضروريا للمرونة"، مؤكدا أن "تأثير الاختراق كان مقتصرا على نظامين، وأن النظامين يعملان بتكنولوجيا قديمة كان من المقرر بالفعل استبدالها".

ولم يتضح من يقف وراء الاختراق، لكنه حدث من خلال نقاط ضعف في برنامج الشبكات الخاصة الافتراضية، فيما حثت الوكالة وكالات حكومية وشركات خاصة على تحديث برامجها أو اتخاذ إجراءات دفاعية أخرى؛ ردًا على الاستغلال الواسع النطاق لنقاط الضعف من قبل المتسللين الذين يستغلون العيوب التقنية؛ ومن بينهم مجموعة صينية تركز على التجسس، حسبما قال باحثون لـ"سي إن إن".