قتيلان في ضربات أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية

قتل شخصان، السبت، في ضربات أوكرانية ضد منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، كما أعلن حاكمها فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام.

وقال غلادكوف إن القصف استهدف "البنى التحتية المدنية" في مدينة شيبكينو.

وأضاف أن "مدنيين قتلا"، مشيرا إلى أن نحو 15 ألف شخص من دون كهرباء.

وبحسب الحاكم، إعادة التيار الكهربائي إلى المنازل ستستغرق 5 إلى 6 ساعات.

وشجبت روسيا التي تشن هجوما على أوكرانيا منذ نهاية شباط/ فبراير، في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر "زيادة كبيرة" في القصف الأوكراني على عدة مناطق حدودية روسية، منها منطقة بيلغورود وكورسك وبريانسك.

وقد قصفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة مستودعا للنفط بالقرب من بيلغورود ومحطة توليد الطاقة فيها، وتسببت الضربة الأخيرة في انقطاع التيار الكهربائي.