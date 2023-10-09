سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن عملية التسلل على الحدود اللبنانية

أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مسؤوليتها عن هجوم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم الإثنين، قائلة إنه جزء من عملية طوفان الأقصى.

وأضافت أن سبعة جنود إسرائيليين أصيبوا في العملية.

وكان مسلحون قاموا بالتسلل من لبنان إلى شمال إسرائيل، اليوم، في محاولتين متواليتين، فيما تعرضت بلدات القطاع الغربي وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل إلى قصف إسرائيلي عنيف، استهدف أيضًا برجًا تابعًا لحزب الله على الحدود.