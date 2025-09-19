اعتقال مسؤولين أمريكيين احتجوا ضد إدارة الهجرة

اعتقلت السلطات الأمريكية حوالي 12 من مسؤولي مجلس ولاية نيويورك ومسؤولين آخرين محليين منتخبين أمس الخميس، خلال تظاهرات عند مبنى في مانهاتن، حيث يدير مسؤولو إدارة الهجرة والجمارك زنازين احتجاز انتقدها قاض اتحادي بسبب ظروف غير إنسانية.

وتم احتجاز مراقب مدينة نيويورك براد لاندر و10 من أعضاء مجلس الولاية التشريعي داخل مبنى (26 فيدرال بلازا) بعد منعهم من دخول الطابق العاشر لتفقد الزنزانات هناك، بحسب "رويترز".

وقال منظمو الاحتجاج إن مجموعة حضرت بهدف "ضمان الامتثال" لقرار محكمة صدر أمس الخميس، يلزم إدارة الهجرة والجمارك بتحسين ظروف الاحتجاز.

وقاد جوماني وليامز المدافع العام للمدينة مجموعة أخرى مكونة من عشرات المحتجين المناهضين لإدارة الهجرة والذين أغلقوا مدخل مرأب المبنى وجلسوا على الرصيف حاملين لافتات ومرددين هتافات تقول "قلها بصوت عال، قلها بوضوح، المهاجرون مرحب بهم هنا".

وذكر المنظمون أن شرطة المدينة والمسؤولين الاتحاديين اعتقلوا أكثر من 75 شخصا في المجمل.

وقالت تريشا مكلافلين المسؤولة في وزارة الأمن الداخلي إن إجمالي الاعتقالات هو 71.

وهذه الواقعة هي أحدث مواجهة بين السلطات الاتحادية والسياسيين الديمقراطيين المعارضين لسياسات الهجرة التي يطبقها الرئيس دونالد ترامب.

أخبار ذات علاقة مقتل مهاجر برصاص شرطة الهجرة الأمريكية خلال مشادة في شيكاغو

وفي يونيو حزيران، اُحتجز لاندر في المبنى ذاته حيث تدير الحكومة أيضًا محكمة للهجرة، وذلك في أثناء مرافقته لرجل سعت إدارة الهجرة لاعتقاله.

وأشار أمر المحكمة، المؤلف من 84 صفحة، إلى شكاوى بشأن ظروف غير صحية وتكدس إذ يُحشر ما يصل إلى 90 محتجزًا في غرفة مساحتها 20 مترًا مربعًا، ويُجبرون على النوم على أرضيات خرسانية، هذا إن استطاعوا إيجاد مكان للاستلقاء فيه.

كما وجد الأمر أن المحتجزين غير قادرين على الاستحمام ويفتقرون إلى مستلزمات النظافة الأساسية كالصابون وفرشاة الأسنان والملابس النظيفة وورق الحمام.