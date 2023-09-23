جدلية الطائرات المسيّرة.. بمئات الدولارات وتُدمّر معدات بالملايين
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن أسطولًا من الطائرات دون طيار، التي أثبتت أهميتها رغم تكلفتها المنخفضة، ساعدت القوات الأوكرانية على التهرب من أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتطورة واستهدافها؛ ضمن حرب تكلف المليارات في جوانبها الأخرى.
وأشارت الصحيفة إلى قول جنود وقادة وطيارين أوكرانيين خلات مقابلات، إن الطائرات دون طيار بدأت بإحداث فرق في أحد أركان الحرب الراكدة، لأن موادها المختلفة وتردداتها المتغيرة يمكنها تجنب أنظمة التشويش المعادية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها إن هذا الأمر سمح للأوكرانيين بالمغامرة بشكل أكبر في عمليات البحث عن مواقع المدفعية الروسية وأنظمة الدفاع الجوي، التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات؛ كل ذلك مع المخاطرة بطائرات لا تتجاوز قيمة كل منها بضعة آلاف من الدولارات.
وبالرغم من أن الأوكرانيين فقدوا العديد من هذه الطائرات، خلال الأسابيع الأولى، من الهجوم المضاد بفعل أجهزة التشويش والدفاعات الجوية الروسية، إلا أنه ابتداءً من الصيف، بدأت سلسلة من التعديلات على تصاميم الطائرات دون طيار، وترددات الراديو للسماح للطيارين الأوكرانيين بإرسال طائراتهم دون طيار إلى ما هو أبعد من خط المواجهة، وفق "نيويورك تايمز".
وتابعت: "بدأ الأوكرانيون شراء الطائرات دون طيار، المصنوعة من البلاستيك والمواد الرخيصة التي لا يمكن تعقبها، من الموردين التجاريين الذين يبيعونها أيضًا للمصورين الجويين أو الهواة في جميع أنحاء العالم، إلى جانب أجزاء مثل أجهزة الراديو، والكاميرات، والهوائيات، والمحركات، ثم تقوم وحدات الطائرات دون طيار بخلط الأجزاء ومطابقتها حتى تجد مجموعات يمكنها الطيران عبر الدفاعات الجوية الروسية المتطورة".
وأوضحت أن المشغلين الأوكرانيين يقومون أيضًا بالتبديل بين الترددات في منتصف الرحلة أو الطيران بالقرب من الأرض لتجنب الوحدات الروسية التي تحاول تعقبهم، كما أن هذه الطائرات تطير دون نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وهو ما يعد ميزة وعيبًا في نفس الوقت؛ وبدونها، يتعيّن على الطيارين والملاحين الاعتماد على المعالم الموجودة على الأرض مثل المباني أو الطرق أو التقاطعات، للعثور على طريقهم.
وأردفت الصحيفة، على لسان الملازم الأوكراني أروتيونيان، أن الفرق الأوكرانية تفضل القيام بمهام متعددة بطائرات دون طيار رخيصة الثمن، مع العلم أنها ستخسر بعضًا منها، بدلًا من إنفاق المزيد مقابل مزايا صغيرة على أي نوع آخر من الطائرات دون طيار.
وأضاف أن الطائرات دون طيار التي تكلف مئات الدولارات تدمّر معدات عسكرية قيمتها ملايين الدولارات.
المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية