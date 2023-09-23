جدلية الطائرات المسيّرة.. بمئات الدولارات وتُدمّر معدات بالملايين

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن أسطولًا من الطائرات دون طيار، التي أثبتت أهميتها رغم تكلفتها المنخفضة، ساعدت القوات الأوكرانية على التهرب من أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتطورة واستهدافها؛ ضمن حرب تكلف المليارات في جوانبها الأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى قول جنود وقادة وطيارين أوكرانيين خلات مقابلات، إن الطائرات دون طيار بدأت بإحداث فرق في أحد أركان الحرب الراكدة، لأن موادها المختلفة وتردداتها المتغيرة يمكنها تجنب أنظمة التشويش المعادية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن هذا الأمر سمح للأوكرانيين بالمغامرة بشكل أكبر في عمليات البحث عن مواقع المدفعية الروسية وأنظمة الدفاع الجوي، التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات؛ كل ذلك مع المخاطرة بطائرات لا تتجاوز قيمة كل منها بضعة آلاف من الدولارات.

وبالرغم من أن الأوكرانيين فقدوا العديد من هذه الطائرات، خلال الأسابيع الأولى، من الهجوم المضاد بفعل أجهزة التشويش والدفاعات الجوية الروسية، إلا أنه ابتداءً من الصيف، بدأت سلسلة من التعديلات على تصاميم الطائرات دون طيار، وترددات الراديو للسماح للطيارين الأوكرانيين بإرسال طائراتهم دون طيار إلى ما هو أبعد من خط المواجهة، وفق "نيويورك تايمز".