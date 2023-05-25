رئيس وزراء بريطانيا: أعداد المهاجرين "كبيرة جدًا"

وصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أعداد المهاجرين إلى المملكة المتحدة بأنها "مرتفعة جدًا"، حيث أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن صافي عدد المهاجرين بلغ 606 آلاف شخص في العام الماضي، وهو رقم قياسي.

وأبلغ سوناك محطة (آي.تي.في نيوز)، بأن "الأرقام مرتفعة جدًا، هذا هو الوضع ببساطة، وأريد خفضها".