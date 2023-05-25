رئيس وزراء بريطانيا: أعداد المهاجرين "كبيرة جدًا"
وصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أعداد المهاجرين إلى المملكة المتحدة بأنها "مرتفعة جدًا"، حيث أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن صافي عدد المهاجرين بلغ 606 آلاف شخص في العام الماضي، وهو رقم قياسي.
وأبلغ سوناك محطة (آي.تي.في نيوز)، بأن "الأرقام مرتفعة جدًا، هذا هو الوضع ببساطة، وأريد خفضها".
بلغ صافي عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة 606 آلاف شخص في العام الماضي
بيانات رسمية
من جانبه، قال وزير الهجرة البريطاني، روبرت جنريك، اليوم الخميس، إنه من المتوقع انخفاض صافي الهجرة في بريطانيا إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة كورونا على المدى المتوسط، بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية عام 2022.
وأضاف جنريك للبرلمان: "مع تخفيف العوامل المؤقتة، مثل عروضنا الإنسانية الاستثنائية، نتوقع انخفاض صافي الهجرة إلى مستويات ما قبل الجائحة في الأجل المتوسط".