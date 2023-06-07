إسرائيل تحمّل روسيا مسؤولية تفجير سد "نوفا كاخوفكا"

حمّل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، روسيا، مسؤولية تفجير "سد نوفا كاخوفكا" في منطقة خيرسون الأوكرانية.

وقال كوهين في مقابلة مع الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن "إسرائيل تقف إلى جانب العالم الغربي في أوكرانيا، وتتصرف بمسؤولية إزاء الوضع الذي تتواجد فيه".

وأدانت إسرائيل في بيان رسمي نشره المتحدث باسم وزارة الخارجية، ونقلته صحيفة "يدعوت أحرونوت" التفجير الذي استهدف السد والذي أدى إلى فيضانات هائلة وإجلاء جماعي للسكان.

وجاء في البيان، أن "إسرائيل مصدومة من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسد.. حيث أصبح الآلاف من المدنيين الأبرياء في خطر بسبب هذا الدمار الرهيب.. يجب أن يدين المجتمع الدولي بأسره بشدة مثل هذا الضرر المتعمد للبنية التحتية الحيوية والناس.. أفكارنا وصلواتنا مع الشعب الأوكراني في هذا الوقت العصيب".

واتهمت أوكرانيا روسيا بتفجير السد لإحباط الهجوم المضاد الأوكراني؛ لأن نهر دنيبر يشكل خط المواجهة والحدود بين الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في منطقة خيرسون جنوب النهر، والأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في هذه المنطقة، شمال النهر، بما في ذلك العاصمة الإقليمية خيرسون.