بماذا وعد ترامب كبرى الشركات التنفيذية في أمريكا إذا أعيد انتخابه؟

التخفيضات الضريبية

وتتابع الصحيفة قائلة، إنه وفي اليوم التالي من اجتماع المائدة المستديرة، التقى الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بأكثر من 80 مديرًا تنفيذيًّا، بما في ذلك "تيم كوك" من شركة أبل، و"جيمي ديمون" من جي بي مورغان تشيس، و"دوج ماكميلون" من وول مارت، في المقر الرئيسي للمنظمة في واشنطن، حيث وعدهم ترامب خلال اللقاء بمزيد من التخفيضات الضريبية على الشركات وإلغاء القيود التنظيمية إذا أعيد انتخابه.

وكانت التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017 ، قلصت معدل الضرائب على دخل الشركات من 35% إلى 21%. وقد كلف ذلك أمريكا ما يقرب من 1.3 تريليون دولار، ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع الدين الوطني.

وبناء على ذلك، حسب الصحيفة، فإنه يمكن القول إن نخبة الشركات الأمريكية لا تنجذب إلى ترامب لأسباب أيديولوجية، بل بسبب الرغبة في انتهاج سياسات ضريبية أكثر ملاءمة وضوابط تنظيمية أقل، الأمر الذي من شأنه أن يترجم إلى المزيد من الأموال في جيوب قادة مجتمع الأعمال.

رفع أسعار الأسهم

في الأثناء، استخدمت الشركات قدرًا كبيرًا من الأموال التي تم توفيرها من التخفيضات الضريبية لإعادة شراء أسهمها. ففي العام الذي تلا التخفيضات الضريبية، أنفقت الشركات مبلغا قياسيا قدره تريليون دولار على عمليات إعادة الشراء هذه. ويساعد هذا الإجراء بشكل أساسي على رفع أسعار الأسهم وزيادة أجور الرؤساء التنفيذيين، لكنه لا يساعد الاقتصاد الأوسع أو العمال العاديين.

وعلى الرغم من ادعاءات (المائدة المستديرة للأعمال) بأنها مسؤولة اجتماعيا وملتزمة تجاه جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العمال والمجتمع، فإن الصحيفة تعتقد بأن هذه التصريحات ليست سوى "هراء"، إذ إن تصرفات الرؤساء التنفيذيين، بما في ذلك جهودهم لحماية التخفيضات الضريبية لعام 2017، والتي كلفت البلاد 1.3 تريليون دولار، تكشف نواياهم الحقيقية.

علاوة على ذلك، تقول الصحيفة، إن جعل التخفيضات الضريبية لعام 2017 دائمة من شأنه أن يكلف أمريكا 4 تريليون دولار إضافية على مدى السنوات العشر المقبلة، ما سيزيد من تفاقم الدين الوطني.

وعلى الرغم من الازدهار الذي حققته الشركات الكبرى في عهد الرئيس بايدن - ولا سيما الأرباح المرتفعة، والمستويات القياسية التي وصلتها الأسهم، وانخفاض التضخم – إلا أن الرؤساء التنفيذيين ينجذبون الآن إلى وعود ترامب بمزيد من التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية، يأتي ذلك بينما تهدد تصرفات ترمب الغريبة بزعزعة استقرار الاقتصاد الوطني.