فرنسا.. 200 ألف معرّضون للوقوع في براثن الفقر

أفاد تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، بأن مؤسسة "جان جوريس" حذرت من أن نحو 200 ألف شخص مهددون بالوقوع في براثن الفقر في فرنسا إذا لم يتم رفع "الحد الأدنى الاجتماعي".

وبحسب الصحيفة، فإن التضخم يُلقي بثقله بشكل خاص على الأسر الأكثر فقرًا، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والإسكان والطاقة، بشكل كبير، في حين أن الحد الأدنى الاجتماعي يتزايد ببطء أكبر بكثير.

وأشار التقرير إلى أن الأم التي تربي طفلين الآن تحتاج شهريًا إلى 305 يورو أكثر مما كان، في العام 2021، لتعيش حياة كريمة، ومع ذلك، إذا كان موردها الوحيد الإعانات الاجتماعية، فإنها زادت بـ 108 يورو خلال نفس الفترة، أي ما يعني خسارة نحو 200 يورو من القوة الشرائية.