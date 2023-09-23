وسط تصدعات وتحالفات جديدة.. ما فرص نشوب حرب باردة جديدة؟

قالت صحيفة "ذا ستيتسمان" الهندية إنه برزت مؤخرًا العديد من النقاشات التي تتحدث عن حرب باردة جديدة في طريقها إلى العالم، حيث يمكن لكوريا الشمالية والصين وروسيا تشكيل تكتل دولي ضد ذلك الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها أن زيارة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى روسيا مؤخرًا، لاقت الاهتمام لأنها اعتبرت فرصة لتعزيز مزيد من النقاشات حول حرب باردة جديدة.

وكانت كوريا الشمالية قد ألمحت بقوة إلى أنها ستزود روسيا بأسلحة تقليدية، من بينها قذائف مدفعية، فيما كشفت روسيا جزئيًا عن خططها لتزويد كوريا الشمالية بتقنيات عسكرية متقدمة، منها ما له علاقة بالصواريخ وإطلاقها.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوات المترافقة مع رفض الإدانة الدولية الموجهة إلى روسيا، وسخرية الطرفين من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على كوريا الشمالية، تستهدف الولايات المتحدة، ويمكن تفسيرها على أنه رفض واضح لدور أمريكا كمدير للنظام الدولي.