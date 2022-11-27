بن غفير يحذر عبر تسجيل مُسرب من المضي سريعًا في أجندة حزبه المتطرفة‎

حذر اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية، أنصاره من محاولة المضي بسرعة كبيرة في تنفيذ أجندته.

وبن غفير، في الطريق لتولي منصب بارز في الحكومة الإسرائيلية القادمة، وقال في تسجيل صوتي سُرب اليوم الأحد، إن بعض التشريعات المخطط لها قد تأتي بنتائج عكسية.

ووعد رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي إيتمار بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية، بمنصب وزير الأمن القومي مع سلطات موسعة على الشرطة في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.