مصدر: اتصالات إسرائيلية فلسطينية لاستئناف الاجتماعات الأمنية
كشف مصدر إسرائيلي مطلع لـ"إرم نيوز" عن وجود اتصالات تُجرى حاليا لعقد مؤتمر أمني جديد آخر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، على غرار المؤتمرين اللذين عقدا في شرم الشيخ المصرية والعقبة الأردنية.
ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن مصدر مطلع كان قد شارك في المؤتمرين السابقين قوله إن "هناك تقدما في الاتصالات بين كافة الأطراف لاستئناف الاجتماعات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وفي اجتماعات سابقة عقدت في العقبة وشرم الشيخ تناول الطرفان القضايا الأمنية والتعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وعددا من الموضوعات الهامة، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والأردن ومصر.
وعلى الرغم من التقدم في الاتصال والنقاش حول الاجتماع الجديد، إلا أن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد بشأن موعد انعقاد المؤتمر، لكن من المحتمل وحسب المصادر أن يُعقد في شرم الشيخ مرةً أخرى.