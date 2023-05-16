مصدر: اتصالات إسرائيلية فلسطينية لاستئناف الاجتماعات الأمنية

وفي اجتماعات سابقة عقدت في العقبة وشرم الشيخ تناول الطرفان القضايا الأمنية والتعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وعددا من الموضوعات الهامة، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والأردن ومصر.

وعلى الرغم من التقدم في الاتصال والنقاش حول الاجتماع الجديد، إلا أن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد بشأن موعد انعقاد المؤتمر، لكن من المحتمل وحسب المصادر أن يُعقد في شرم الشيخ مرةً أخرى.