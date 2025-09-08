جماعات مسلحة تختطف 72 جندياً من الجيش الكولومبي

أعلن الجيش الكولومبي أن 72 جنديا على الأقل أخذوا كرهائن الأحد في مقاطعة كاوكا، وهي منطقة في جنوب غرب البلاد تسيطر عليها مجموعة مسلحة وتنتشر فيها تجارة المخدرات.

وأفاد مصدر عسكري بأن عملية احتجاز الجنود كرهائن وقعت بعد الظهر، دون تقديم مزيد من التفاصيل، وفقاً لما أوردته وكالة "فرانس برس".

ويُعدّ اختطاف عناصر الشرطة والجيش أمرا شائعا في المناطق الكولومبية الخارجة عن سيطرة الدولة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، وقعت عملية احتجاز الرهائن الأحد أثناء عملية عسكرية في "وادي ميكاي"، وهي منطقة يتم فيها إنتاج الكوكايين.

وتنشط في المنطقة عصابات إجرامية وهيئة الأركان العامة المركزية (EMC)، وهي فرع منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) بقيادة إيفان مورديسكو.

أخبار ذات علاقة إطلاق سراح عشرات الجنود بعد أيام من خطفهم في كولومبيا

وفي العام 2024، شن الرئيس اليساري غوستافو بيترو حملة عسكرية لاستعادة السيطرة على المنطقة لكنه واجه مقاومة شديدة من السكان المحليين.

وفي المنطقة نفسها، أسر 57 جنديا في يونيو/حزيران، ثم أطلق سراحهم بعد أيام عقب عملية عسكرية.