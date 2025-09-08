logo
العالم

جماعات مسلحة تختطف 72 جندياً من الجيش الكولومبي

جماعات مسلحة تختطف 72 جندياً من الجيش الكولومبي
جنود كولومبيونالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 3:00 ص

أعلن الجيش الكولومبي أن 72 جنديا على الأقل أخذوا كرهائن الأحد في مقاطعة كاوكا، وهي منطقة في جنوب غرب البلاد تسيطر عليها مجموعة مسلحة وتنتشر فيها تجارة المخدرات.

وأفاد مصدر عسكري بأن عملية احتجاز الجنود كرهائن وقعت بعد الظهر، دون تقديم مزيد من التفاصيل، وفقاً لما أوردته وكالة "فرانس برس".

ويُعدّ اختطاف عناصر الشرطة والجيش أمرا شائعا في المناطق الكولومبية الخارجة عن سيطرة الدولة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، وقعت عملية احتجاز الرهائن الأحد أثناء عملية عسكرية في "وادي ميكاي"، وهي منطقة يتم فيها إنتاج الكوكايين.

وتنشط في المنطقة عصابات إجرامية وهيئة الأركان العامة المركزية (EMC)، وهي فرع منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) بقيادة إيفان مورديسكو.

أخبار ذات علاقة

جنود كولمبيون يشاركون في مراسم تأبينية لزملاء قتلتهم فارك

إطلاق سراح عشرات الجنود بعد أيام من خطفهم في كولومبيا

وفي العام 2024، شن الرئيس اليساري غوستافو بيترو حملة عسكرية لاستعادة السيطرة على المنطقة لكنه واجه مقاومة شديدة من السكان المحليين.

وفي المنطقة نفسها، أسر 57 جنديا في يونيو/حزيران، ثم أطلق سراحهم بعد أيام عقب عملية عسكرية.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC