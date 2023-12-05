مالي.. السلطات ترجئ الانتخابات الرئاسية وسط "احتجاج" المعارضة

أعلنت السلطات الانتقالية في مالي تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في فبراير 2024. ولقي القرار رفضًا من قبل المعارضة والمنظمات غير الحكومية التي تطالب بتحديد موعد في أقرب المواعيد وإجراء إصلاحات سياسية.

ودعا مرصد الانتخابات والحكم الرشيد في مالي، وهو تكتل يضم 36 منظمة غير حكومية وجمعية مجتمع مدني، السلطات الانتقالية إلى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية.

وندّد المرصد في بيان صحفي بـ"فترة الانتظار غير المقبولة" وطالب السلطات بـ"تحديد موعد محدد دون تأخير"، للانتخابات الرئاسية وفق وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

وقال إبراهيما سانغو، رئيس المرصد: "من حق الشعب المالي أن يعرف متى سيتمكن من انتخاب ممثليه".

ودعا المرصد أيضًا إلى إجراء إصلاحات انتخابية، وأكد ضرورة مراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في عدد النواب في الجمعية الوطنية وإدخال تدابير الشفافية والعدالة على الحملات الانتخابية.

وأضاف أنه من المهم أن يتم تنظيم الانتخابات المقبلة في جو من الشفافية والعدالة، وذلك من أجل ضمان العودة إلى النظام الدستوري الديمقراطي، حسب تعبيره.

ويقول مراقبون إن على السلطات الانتقالية الاستجابة لمطالب المعارضة إذا أرادت ضمان مصداقية الانتخابات الرئاسية المقبلة.