بوتين: ندرس توجيه ضربة استباقية لنزع سلاح العدو

وكان بوتين يردّ على سؤال طرحه عليه صحفيّ خلال زيارة له إلى "بشكيك"، وطلب منه توضيح تصريح أدلى به في وقت سابق هذا الأسبوع بشأن استخدام أسلحة نوويّة.

وقال بوتين إن "موسكو تدرس تبنّي ما سمّاه مفهوم واشنطن للضربة الاستباقيّة"، مضيفًا "أوّلاً، طوّرت الولايات المتحدة مفهوم الضربة الوقائيّة. وثانيًا هي تعمل على تطوير نظام ضربات يهدف إلى نزع سلاح (العدوّ)".