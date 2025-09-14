المعارضة التركية تحشد عشرات الآلاف في مظاهرة وسط أنقرة

شارك نحو 50 ألف شخص الأحد في تظاهرة في أنقرة دعا إليها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، قبل جلسة استماع قضائية يمكن أن تؤدي إلى إطاحة قيادة الحزب، وفق ما أفاد المنظمون ومراسلو فرانس برس.

واحتشد المتظاهرون في ميدان تاندوغان الواسع في العاصمة التركية عشية جلسة الاستماع في محكمة بالمدينة.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري مراد باكان إن عدد المشاركين بلغ 50 ألفا.

أخبار ذات علاقة تركيا.. توقيف 5 رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان باحتشاد عشرات الآلاف في الميدان وهم يلوحون بالأعلام التركية ويرتدون قمصانا عليها صورة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

في كلمة ألقاها من على منصة، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل إن الحشد تجمع "للوقوف ضد الانقلاب (القضائي)" الذي يشهده الحزب، في إشارة إلى جلسة المحكمة التي ستعقد الاثنين ويمكن أن تشهد عزله من منصبه.

وأضاف أوزيل "هذه الحكومة لا تريد الديمقراطية. إنها تدرك أنها لن تتمكن من الفوز في الانتخابات في ظل الديمقراطية. إنها لا تريد العدالة، إنها تدرك أنه إذا تحققت العدالة، فلن تتمكن من التستر على جرائمها" بحسب تعبيره.

وستنظر جلسة الاثنين في إلغاء نتائج مؤتمر حزب الشعب الجمهوري الذي عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بدعوى تزوير الأصوات. وقد انتخب المشاركون في المؤتمر أوزيل زعيما للحزب.

أخبار ذات علاقة الادعاء التركي يحقق مع أحد أبرز رموز المعارضة.. من هو أوزغور أوزيل؟

ويرى المعارضون للمحاكمة أن القضية مدفوعة سياسيا وتهدف لتقويض أقدم حزب سياسي في تركيا، بعدما حقق فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المحلية عام 2024، وفي ظل ارتفاع شعبيته في استطلاعات الرأي.

وقال أوزيل مخاطبا الزعيم التركي "إردوغان، هل رأيت ميدان تاندوغان بهذا الشكل من قبل؟"، بينما هتف المتظاهرون "إردوغان استقل!".