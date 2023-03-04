رئيس جنوب السودان يقيل وزيري الدفاع والداخلية

ووقعت القوات التابعة لكل من كير ومشار اتفاق سلام في 2018 أنهى خمس سنوات من الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل 400 ألف شخص وأثارت أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

ووسط تباطؤ تنفيذ الاتفاق، المعروف باسم اتفاق السلام المعاد تنشيطه من أجل جنوب السودان، اشتبكت قوات الطرفين بشكل متكرر بسبب الخلافات حول كيفية تقاسم السلطة.

وفي مرسوم صدر، أمس الجمعة، أوكل الرئيس كير أمر وزارة الدفاع لحزبه على الرغم من أن شروط الاتفاق تمنح حزب مشار سلطة تعيين وزير الدفاع، لكن في المقابل أوكل لحزب مشار أمر وزارة الداخلية.

وقال بوك بوث بالوانج المتحدث باسم مشار: "التغيير أحادي الجانب ويشكل دورة جديدة من انتهاك الاتفاق المعاد تنشيطه".

وقال الناشط الحقوقي البارز إدموند ياكاني الذي كان أحد الموقعين على اتفاق السلام في بيان، إنه حث الرئاسة على توضيح "سبب وجود تبادل للمعلومات يشير إلى انتهاك اتفاق السلام".

