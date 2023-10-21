ما أكبر التحديات التي تواجه الغزو الإسرائيلي لغزة؟
تناولت صحيفة "تليغراف" البريطانية، أكبر التحديات التي قد تواجه الغزو الإسرائيلي لغزة، لافتة إلى أن القوات الإسرائيلية المحتشدة على الحدود استعدادًا لـ"حرب مدن وحشية" ستواجه تهديدات "حماس" من الجو والأرض وتحت الأرض.
ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قوله للقوات المحتشدة على حدود غزة إنهم سَيرون "داخلها" قريبًا، واعدًا بأن أمر الغزو سيصدر قريبًا، إذ إن التوقيت الدقيق وحجم التوغل الإسرائيلي لا يزالان غير واضحين.
وبحسب الصحيفة، أنشأت "حماس"، التي تسيطر على المنطقة بأكملها، منطقة من الأنفاق التي من شأنها أن تسمح لمسلحيها بتخزين الذخيرة وشن هجمات مفاجئة على القوات الغازية، مشيرة إلى أنه يمكن للأنفاق، التي يطلق عليها اسم "مترو غزة"، أن تسمح أيضًا لمسلحي حماس بتجنب اكتشافهم والفرار من القوات الإسرائيلية العازمة على القضاء على كل عضو في المجموعة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تنشر القوات الإسرائيلية دبابات "ميركافا" وجرافات مدرعة أثناء انتقالها من منزل إلى آخر، مما سيؤدي إلى استئصال ما يصل إلى 50 ألفًا من مسلحي "حماس" الذين يعيشون جنبًا إلى جنب مع المدنيين الفلسطينيين.
وأضافت أنه من المرجح أن تتم إعاقة تقدمهم بسبب الفخاخ المتفجرة، بما في ذلك الأجهزة المتفجرة المرتجلة المتطورة والكمائن والقناصين، الأمر الذي يهدد بسقوط عدد كبير من القتلى، بالإضافة إلى مواجهة تهديد الهجمات بالطائرات دون طيار، وقذائف الهاون، والصواريخ.
المصدر: صحيفة "تليغراف" البريطانية