ما أكبر التحديات التي تواجه الغزو الإسرائيلي لغزة؟

تناولت صحيفة "تليغراف" البريطانية، أكبر التحديات التي قد تواجه الغزو الإسرائيلي لغزة، لافتة إلى أن القوات الإسرائيلية المحتشدة على الحدود استعدادًا لـ"حرب مدن وحشية" ستواجه تهديدات "حماس" من الجو والأرض وتحت الأرض.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قوله للقوات المحتشدة على حدود غزة إنهم سَيرون "داخلها" قريبًا، واعدًا بأن أمر الغزو سيصدر قريبًا، إذ إن التوقيت الدقيق وحجم التوغل الإسرائيلي لا يزالان غير واضحين.

وبحسب الصحيفة، أنشأت "حماس"، التي تسيطر على المنطقة بأكملها، منطقة من الأنفاق التي من شأنها أن تسمح لمسلحيها بتخزين الذخيرة وشن هجمات مفاجئة على القوات الغازية، مشيرة إلى أنه يمكن للأنفاق، التي يطلق عليها اسم "مترو غزة"، أن تسمح أيضًا لمسلحي حماس بتجنب اكتشافهم والفرار من القوات الإسرائيلية العازمة على القضاء على كل عضو في المجموعة.