روسيا: رفض تمديد تعليق العقوبات على إيران سيقود لتصعيد خطير

حذرت وزارة الخارجية الروسية، من أن تصويت مجلس الأمن على قرار برفض تمديد تعليق العقوبات على إيران، سوف يؤدي "حصرًا" إلى مزيد من التصعيد.

وقالت الوزارة في بيان: "خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في 19 سبتمبر/ أيلول، أعربت روسيا، إلى جانب الصين والجزائر وباكستان، بقوة عن دعمها للحفاظ على نظام رفع قرارات العقوبات السابقة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضافت أن "الجانب الروسي أشار مرارًا وتكرارًا إلى الطبيعة الاستفزازية وغير القانونية لتصرفات الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، ورئاسة كوريا الجنوبية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخاضعة لتأثيرهما. هذه التصرفات لا علاقة لها بالدبلوماسية، وتؤدي حصرًا إلى مزيد من تصعيد التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني" وفق تعبيرها.

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، من تمرير مشروع قرار يهدف إلى منع إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، بموجب آلية "سناب باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015.