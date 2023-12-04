1500 قضية "خيانة عظمى" في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب مع روسيا‎

أفاد مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني، اليوم الإثنين، أنه فتح ما يقرب من 1500 قضية تتعلق بالخيانة العظمى في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط العام الماضي.

وجاء في بيان لمكتب التحقيقات على قناته عبر "تليغرام"، "لقد فتحت الهيئة الفرعية ما يقرب من ألفي دعوى جنائية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، ويشمل هذا العدد نحو 1500 قضية خيانة عظمى، و348 جريمة تعاون و29 قضية أخرى مرتبطة".

يذكر أن القانون الأوكراني يعاقب بالسجن لمدة 15 عاما أو السجن مدى الحياة مع مصادرة الممتلكات لمن يثبت ارتكابه جرم الخيانة العظمى، فيما تشمل جريمة "التعاون" السجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات مع غرامة مالية تصل إلى 170 ألف هريفينا ( 4600 دولار تقريبا).

وارتفعت أعداد هذه الجرائم في كل من روسيا وأوكرانيا مع دخول الدولتين في حالة حرب، وتتكرر الأنباء الصادرة من كييف وموسكو حول إلقاء القبض على عملاء يعملون مع أجهزة مخابرات الدولتين.