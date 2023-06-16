بوتين: استخدام "النووي" ممكن نظرياً ولا حاجة له حالياً

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن استخدام السلاح النووي في الحرب الدائرة "ممكن نظرياً" في حالة وجود خطر على بلاده، مؤكداً أيضاً أنه "لا داعي له في الوقت الحالي".

وقال: "لن نستخدم السلاح النووي إلا في حالة وجود تهديد وجودي للدولة الروسية".

وتابع: "روسيا بإمكانها، لو أرادت، تدمير أجزاء من وسط كييف ردا على الاستفزازات، لكنها اختارت عدم فعل ذلك".

وأضاف: "لدينا أسلحة أكثر مما لدى حلف شمال الأطلسي والسلاح النووي التكتيكي وصل روسيا البيضاء بالفعل".

في الوقت ذاته، دعا بوتين، خلال "منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لتعزيز أمن روسيا، مؤكدا على أن "المالية العامة للبلاد متوازنة بشكل عام".

يأتي ذلك، فيما أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" على لسان أمينه العام ينس ستولتنبرج، الاقتراب من إقرار أول خطط دفاعية منذ الحرب الباردة.

وجاء تصريحه ستولتنبرج، بعد أن قال مصدران لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة، إن "اجتماع وزراء الدفاع بحلف (الناتو) في بروكسل فشل في التوصل لاتفاق بشأن الخطط الدفاعية".

وقال مسؤول أمريكي كبير: "بينما لم تتم الموافقة رسميا على الخطط الإقليمية، فإننا نتوقع أن تكون تلك الخطط جزءا من سلسلة الأهداف القابلة للتحقيق في قمة فيلنيوس المقرر عقدها في يوليو/ تموز".

وأفاد دبلوماسي في "الناتو" بأن تركيا اعترضت على الصياغة بسبب صياغة تعلق بالموقع الجغرافي لقبرص.

وأضاف الدبلوماسي أنه "لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى حل قبل انعقاد قمة الناتو في فيلنيوس".