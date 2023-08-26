الصحفي الأمريكي جيرشكوفيتش يطعن على قرار تمديد احتجازه في روسيا

قالت وسائل إعلام رسمية روسية، اليوم السبت، إن الصحفي الأمريكي، إيفان جيرشكوفيتش، قدم طعنا على القرار الأحدث بتمديد احتجازه انتظارا لمحاكمته في موسكو بتهم تجسس ينفيها.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن محكمة في موسكو قولها، إنها تلقت الاستئناف من فريق الدفاع عن مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال".

واحتجزت السلطات جيرشكوفيتش في 29 آذار/مارس في مدينة يكاترينبرج بجبال الأورال؛ بتهم التجسس التي تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.

ولم تحدد السلطات بعد موعدا لمحاكمته، ومددت يوم الخميس احتجازه في سجن ليفورتوفو بموسكو لثلاثة أشهر حتى 30 نوفمبر تشرين الثاني.

ورفضت السلطات طعنين سابقين في نيسان/أبريل وحزيران/يونيو.