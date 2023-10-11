حكومة حرب إسرائيلية مرتقبة على غرار مثيلتها في 1967

ويتشكل "مجلس إدارة الحرب" من 5 أعضاء: رئيس الوزراء (نتنياهو)، ووزير الدفاع السابق (غانتس)، ووزير الدفاع الحالي (يوآف غالانت)، كذلك ينضم إلى مجلس إدارة الحرب كل من اللفتنانت كولونيل (احتياط) غادي آيزنكوت، والوزير رون ديرمر كمراقبين.

وحسب موقع قناة I24NEWS العبرية، فإن الاتفاق ينص أيضا على حجز مكان في حكومة إدارة الحرب لرئيس المعارضة يائير لابيد، في حال انضمامه.

ونيابة عن معسكر الدولة، ستتم إضافة خمسة وزراء بدون حقيبة إلى الحكومة السياسية الأمنية (أحدهم كمراقب)، طيلة فترة الحرب: بيني غانتس، جدعون ساعر، غادي آيزنكوت، ووزيران آخران.

وأوضح الموقع أن الاتفاق يقضي بعدم طرح أي مشاريع قوانين أو قرارات حكومية لا تتعلق بسير الحرب. وسيتم تمديد جميع التعيينات العليا تلقائيا خلال فترة الحرب، وهو ما يعني أن قضية "الإصلاح القضائي"، التي أثارت جدلاً وخلافات حادة في إسرائيل، لن يتم بحثها طالما بقيت حكومة الطوارئ.

وتُعد هذه هي المرة الثالثة التي تعلن فيها إسرائيل حكومة حرب، إذ سبق أن شُكلت حكومتا حرب عام 1967، عشية حرب الأيام الستة، وعام 1973 في أعقاب حرب أكتوبر.

وكانت الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي وافقت على تشكيل حكومة حرب (حكومة طوارئ)، وفوّضت نتنياهو بتشكيلها.