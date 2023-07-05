هجوم أوكراني على كورسك وبيلغورود الروسيتين
تعرضت المناطق الحدودية في منطقتي كورسك وبيلغورود الروسيتين لهجوم أوكراني مسلح اليوم الأربعاء، دون ورود أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين.
وقال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، عبر تطبيق "تيليغرام" إأن "بلدة فالويكي تتعرض لنيران القوات المسلحة الأوكرانية"، ولم يحدد ما إذا كانت تلك النيران بإطلاق صواريخ أو مدفعية أو شكل آخر من أشكال الهجوم.
وقال جلادكوف: "أنظمة الدفاع الجوي عملت بنجاح، لكنَّ أضرارًا مادية وقعت على الأرض".
من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن حاكم منطقة كورسك الواقعة إلى الشمال من بيلغورود، رومان ستاروفويت، قوله، إن "مدرسة ومنزلًا تضررا عندما تعرضت قرية تيوتكينو للنيران، دون أن يحدد طبيعة الهجوم".
ولا تعلن كييف ،على الأغلب، مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا أو على الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا، فيما ينفي الطرفان استهداف المدنيين في الحرب الدائرة بينهما منذ 16 شهرًا.
وشهدت المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا على مدى الأشهر الماضية انفجارات وهجمات بشكل شبه يومي، ويلقي مسؤولون روس بمسؤولية تلك الهجمات على القوات الأوكرانية أو من يصفونهم بأنهم مخربون موالون لأوكرانيا.