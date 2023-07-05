هجوم أوكراني على كورسك وبيلغورود الروسيتين

تعرضت المناطق الحدودية في منطقتي كورسك وبيلغورود الروسيتين لهجوم أوكراني مسلح اليوم الأربعاء، دون ورود أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين.

وقال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، عبر تطبيق "تيليغرام" إأن "بلدة فالويكي تتعرض لنيران القوات المسلحة الأوكرانية"، ولم يحدد ما إذا كانت تلك النيران بإطلاق صواريخ أو مدفعية أو شكل آخر من أشكال الهجوم.

وقال جلادكوف: "أنظمة الدفاع الجوي عملت بنجاح، لكنَّ أضرارًا مادية وقعت على الأرض".

من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن حاكم منطقة كورسك الواقعة إلى الشمال من بيلغورود، رومان ستاروفويت، قوله، إن "مدرسة ومنزلًا تضررا عندما تعرضت قرية تيوتكينو للنيران، دون أن يحدد طبيعة الهجوم".