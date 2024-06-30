الديمقراطيون مذعورون: بايدن يمكن أن يسقط الحزب بأكمله

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، إن أداء الرئيس جو بايدن في المناظرة التي جمعته مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب، أصاب زملاءه الديمقراطيين بالذعر، متسائلًا كم منهم سيرغب في المخاطرة بالقفز من أعلى الهاوية، في ظل رئاسة بايدن للحزب.

وأضاف بولتون في مقال نشرته صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، أن أصداء النتائج المذهلة للمناظرة الرئاسية التي جرت يوم الخميس الماضي بين جو بايدن ودونالد ترامب ترددت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ولم تظهر العواقب الكاملة بعد.

ولفت إلى أن الديمقراطيين يفكرون بجدية في الوقت الحالي، فيما إذا كانوا سيتخلصون من بايدن كمرشحهم الرئاسي المحتمل.

ودون اتخاذ إجراء جذري وغير مسبوق تقريبًا الآن، فقد يكونون في الطريق ليس فقط إلى خسارة البيت الأبيض، بل إلى خسائر كبيرة في انتخابات مجالس الشيوخ والنواب والولايات والسباقات الانتخابية المحلية أيضًا، وفق بولتون.

وقال إنه دون الحافز للمشاركة، قد يبقى العديد من الناخبين الديمقراطيين ببساطة في منازلهم، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة.

وتابع بولتون: "لم يكن ترامب على المحك في المناظرة، لأن الآراء حوله، المؤيدة والمعارضة، راسخة ويصعب تغييرها".