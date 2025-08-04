هجوم أوكراني يشعل حريقا ضخما في محطة للقطارات جنوبي روسيا (فيديو)

استهدفت أوكرانيا، ليل الأحد، محطة قطارات رئيسة جنوبي روسيا، في إطار خططها لضرب وتدمير البنية التحتية الاستراتيجية الروسية، وفق مصادر عسكرية.

وقالت الإدارة المحلية، اليوم الاثنين، إن خط كهرباء تضرر واندلع حريق في مبنى محطة للسكك الحديدية في منطقة "فولغوغراد" جنوب روسيا نتيجة هجوم بطائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل.

وقالت إدارة المنطقة على تطبيق "تيليغرام" نقلاً عن أندريه بوشاروف حاكم منطقة "فولغوغراد"، إن طائرة مسيّرة لم تنفجر سقطت على قضبان السكك الحديدية بالقرب من محطة قطار "أرشيدا".

وقالت الإدارة: "لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار لحقت بشريط السكك الحديدية".

من جهتها، ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن عدداً من القطارات الإقليمية تأخرت في المنطقة جراء الهجوم الأوكراني.

وذكرت هيئة الطيران المدني الروسية على "تيليغرام" أن الرحلات الجوية في المطار الإقليمي في مدينة "فولغوغراد" توقفت لعدة ساعات قبل أن تستأنف في حوالي الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحداتها دمرت ما مجموعه 61 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك 6 طائرات فوق "فولغوغراد".

وتذكر الوزارة عادة عدد الطائرات المسيّرة التي يتم تدميرها فقط، وليس عدد الطائرات التي أطلقتها أوكرانيا.

ونقلت إدارة المنطقة عن بوشاروف قوله إن الهجوم كان "ضخماً" واستهدف البنية التحتية للطاقة والنقل.