ألمانيا.. شولتس يحاول إخماد النيران المشتعلة في حكومته‎‎

يجمع المستشار الألماني أولاف شولتس ائتلافه مساء الأحد في محاولة لإخماد بؤر توتر متزايدة بين الشركاء في الحكومة، تهدّد بالتحوّل إلى أزمة.

وتختلف عناصر الائتلاف الحكومي الثلاثة، ليبراليو الحزب الديمقراطي الحر، والبيئيون، والاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة شولتس، على قضايا المناخ، وتمويل الجيش، وميزانية 2024 بأكملها، وميزانيات السنوات المقبلة.

إلى ذلك، بدأ فقدان الثقة بين الشركاء في الحكم يثير القلق ويفرمل مشاريع كبرى في أكبر قوة اقتصادية أوروبية.

وجاء في تحليل لصحيفة دير شبيغل الأسبوعية، اليوم الأحد: "أينما نظرنا يبدو أن النيران مشتعلة في الحكومة"، مضيفة أن "هناك خلافا حول الأولويات وتبادل الاتهامات، والجميع يشعر بالإحباط بسبب عدم إيجاد أي تسويات".

من جهتها كتبت صحيفة بيلد اليومية الشعبية: "بيت الائتلاف يحترق".

هذه التوترات بلغت شظاياها بروكسل حيث دفعت برلين على سبيل المثال إلى عرقلة اتّفاق تم التوصل إليه مع الشركاء الأوروبيين في مطلع آذار/مارس يلحظ تصفية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن السيارات الجديدة، علماً أن تسوية بهذا الشأن تم التوصل إليها السبت.