"واللا": تزايد قلق الجيش الإسرائيلي من اتساع احتجاج الاحتياط ضد التعديلات القضائية

يأتي ذلك على خلفية استمرار تعزيز التشريعات لتقليص قانون "سبب المعقولية" المثير للجدل، والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا، وفي ظل الدعوات المتزايدة من جنود الاحتياط بعدم الانخراط بخدمتهم العسكرية والرفض.

وإلى جانب رئيس الأركان هاليفي، أعرب مسؤولون كبار آخرون في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، للوزير غالانت، عن قلقهم العميق من موجة الاحتجاج المتصاعدة، على خلفية تقدم الاحتجاجات ضد خطة إضعاف القضاء.

وأوضح المسؤولون أنه على الرغم من عدم وجود أضرار فعلية للقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي حتى الآن، فإن الوضع يثير قلقًا كبيرًا، بحسب موقع "واللا" العبري.

وتم إجراء المناقشة المعنية بناءً على طلب وزير الدفاع يوآف غالانت، وخلالها طلب الوزير الاستماع إلى البيانات المعروفة لجيش الإسرائيلي عن جنود الاحتياط الذين أعلنوا إنهاء خدمة الاحتياط النشطة/ إنهاء التطوع كجزء من الاحتجاج، وما هو توقعهم لاستمرار العملية التشريعية.