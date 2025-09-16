بسبب تصريحات ساعر.. إسبانيا تعتزم استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي

قالت وزارة الخارجية الإسبانية إنها تعتزم استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر حول رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بحسب "فرانس برس".

ووصف ساعر على منصة "إكس" أمس الاثنين رئيس الوزراء الإسباني بأنه "معاد للسامية وكاذب"، وذلك بعد أن دعم رئيس الوزراء الإسباني احتجاجات حاشدة مناصرة للفلسطينيين في مدريد، أدت إلى إلغاء المرحلة الأخيرة من سباق للدراجات.

واتّهم ساعر رئيس الوزراء الإسباني بأنه "شجّع المحتجين على الخروج إلى شوارع" مدريد، ووقف المرحلة الأخيرة من طواف الدراجات، مضيفا "أن سانشيز وحكومته عار على إسبانيا".

وفي وقت سابق شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما حادا على نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، متهما إياه بالتهديد بـ"الإبادة الجماعية".

جاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها سانشيز، قال فيها إن بلاده "لا تستطيع إيقاف إسرائيل لأنها لا تملك قنبلة ذرية".