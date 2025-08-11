بسبب العقوبات.. طائرات روسية عالقة في ألمانيا منذ 2022

أدت العقوبات الأوروبية على روسيا؛ بسبب الحرب مع أوكرانيا، إلى بقاء عدة طائرات تجارية روسية عالقة في المطارات الألمانية منذ أكثر من 3 سنوات؛ لعدم السماح لها بالإقلاع.

وأكدت وزارة النقل الألمانية لإذاعة "دبليو.دي.آر" الألمانية، الاثنين، أن الطائرات متوقفة عن العمل منذ 28 فبراير/شباط 2022، أي بعد 4 أيام من بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة أن حظر إقلاع هذه الطائرات يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وتشمل الطائرات المعنية 3 طائرات شحن روسية من طراز أنتونوف أيه.إن 124، موجودة في مطار لايبزيغ/هاله شرقي ألمانيا.

كما تتوقف طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة أتران الروسية للشحن الجوي، وطائرة بومباردييه تشالنجر 300 تابعة لشركة يوتير، في مطار كولونيا/بون.

وتوجد في مطار فرانكفورت/هان طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة كارجولوجيك إير البريطانية للشحن الجوي، التي اضطرت إلى وقف عملياتها عام 2022 بسبب العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، وأفلست بعد ذلك بوقت قصير.

وتتوقف طائرة من طراز أيرباص أيه 320 مؤجرة لشركة أيروفولت الروسية في مطار ميونيخ.

ودفعت شركة التأجير الأيرلندية الروسية المالكة للطائرة رسومًا بلغت 470 ألف يورو حتى يتم السماح للطائرة بالإقلاع إلى مطار أوسترافا في جمهورية التشيك.