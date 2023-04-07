أوكرانيا: صامدون في باخموت رغم الوضع "الصعب"

قالت أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن روسيا تركز كل جهودها على السيطرة على مدينة باخموت شرق البلاد، ووصفت الوضع بأنه "صعب" لكنها أشارت إلى إنها صامدة رغم التفوق العددي للقوات الروسية.

وأفاد المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية سيرهي تشيرفاتي، بأن أوكرانيا تسيطر على الوضع في باخموت وتدرك النوايا الروسية، وأن موسكو حققت نجاحا تكتيكيا في بعض الأماكن، لكنها تدفع ثمنا باهظا مقابل ذلك.

وقال تشيرفاتي: "الوضع صعب، العدو يبذل أقصى جهوده للاستيلاء على باخموت، لكنه يعاني من خسائر فادحة ولم يحقق نجاحا إستراتيجيا.. جميع القرارات تتخذ بهدف عدم السماح للعدو باختراق دفاعنا وبهدف إلحاق أكبر قدر من الضرر به والحفاظ على الأفراد".