إيران تعلن فرض عقوبات ضد أوروبا وبريطانيا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 34 فردا وكيانا من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ردا على إجراءات مماثلة تم اتخاذها بشأن رد طهران على الاحتجاجات المستمرة منذ شهور.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها: "كإجراء مضاد لعقوبات أوروبا وبريطانيا قمنا بحظر مجموعة من الأشخاص والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني لدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني والتدخل في شؤون إيران الداخلية".

وأضافت الخارجية أن "المؤسسات والأفراد التي فرض عليها عقوبات ساهمت في إشاعة العنف والاضطراب، ونشر الأكاذيب والترويج لمعلومات كاذبة، فضلاً عن المشاركة في تشديد العقوبات القمعية ضد الشعب الإيراني، والتي تعتبر إرهابا اقتصاديا".

وتابعت: "العقوبات تشمل إجراءات مالية، مع حظر الحسابات والمعاملات في الأنظمة المصرفية الإيرانية، وكذلك حظر إصدار التأشيرات ودخولها إلى إيران".

وتتهم طهران الشعب والمنظمات بـ "دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض والتشجيع على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني".