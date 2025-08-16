مسيرات إسرائيلية تستهدف بالقنابل موقعين في بلدتي عيترون وكفركلا جنوبي لبنان

ترامب يتحدث إلى زيلينسكي وقادة الناتو بعد قمة ألاسكا

من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "القبة الذهبية"المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2025، 6:58 ص

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية مطولة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثم تحدث بعد ذلك إلى قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) عقب قمة عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أنه لم يتم الاتفاق بين ترامب وبوتين على عقد لقاء ثلاثي يضمهما إلى زيلينسكي، وهو أيضاً ما أكدته موسكو على لسان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، الذي قال إن الجانبين الروسي والأمريكي لم يبحثا بعد عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس بوتين وترامب وزيلينسكي.

