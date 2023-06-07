روسيا تحمّل أوكرانيا مسؤولية تفجير خط أنابيب توغلياتي-أوديسا
حمّلت روسيا، اليوم الأربعاء أوكرانيا مسؤولية تفجير خط أنابيب توغلياتي-أوديسا لنقل الأمونيا، وهو أطول خط أنابيب في العالم، واصفة الحادثة التي أدت إلى إصابة العديد من المدنيين بـ"العمل الإرهابي".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "مجموعة تخريبية أوكرانية فجرت خط أنابيب توغلياتي - أوديسا لنقل الأمونيا"، حيث يبلغ طوله حوالي 2400 كيلومتر ويربط مدينة روسية على ضفاف نهر الفولغا بالميناء الأوكراني على البحر الأسود، لافتة إلى أن هذا "العمل الإرهابي" وقع مساء الإثنين.