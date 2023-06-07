روسيا تحمّل أوكرانيا مسؤولية تفجير خط أنابيب توغلياتي-أوديسا

حمّلت روسيا، اليوم الأربعاء أوكرانيا مسؤولية تفجير خط أنابيب توغلياتي-أوديسا لنقل الأمونيا، وهو أطول خط أنابيب في العالم، واصفة الحادثة التي أدت إلى إصابة العديد من المدنيين بـ"العمل الإرهابي".