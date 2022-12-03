الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث عن العلاقة بين لويزيانا وفرنسا في متحف نيو أورلينز للفنون، لويزيانا، 2 ديسمبر 2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث عن العلاقة بين لويزيانا وفرنسا في متحف نيو أورلينز للفنون، لويزيانا، 2 ديسمبر 2022

ماكرون يعلن إجراءه "محادثة واضحة وصريحة" مع إيلون ماسك

فريق التحرير
فريق التحرير

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أجرى "محادثة واضحة وصريحة"، الجمعة في نيو أورلينز، مع الرئيس الجديد لتويتر إيلون ماسك، وشدّد على ضرورة أن تبذل هذه المنصّة الاجتماعيّة "جهودًا" من حيث الشفافية و"تعزيز ضبط المحتوى".

سارع الرئيس الفرنسي في التغريد على تويتر للإعلان عن لقائه إيلون ماسك وإجرائه مناقشة وصفها بـ"الواضحة والصريحة"

وفي سلسلة تغريدات، قال الرئيس الفرنسي أيضًا إنه ناقش مع مؤسس شركة تسلا "مشاريع صناعيّة خضراء مستقبليّة، مثل إنتاج السيّارات الكهربائيّة والبطّاريات"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث عن العلاقة بين لويزيانا وفرنسا في متحف نيو أورلينز للفنون، لويزيانا، 2 ديسمبر 2022
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وكتب ماكرون "التقيت بعد ظهر اليوم إيلون ماسك وأجرينا مناقشة واضحة وصريحة".

من جهته قال ماسك إنه "متحمس" بشأن "مشاريع مثيرة في فرنسا"، دون مزيد من التفاصيل.

الاجتماع الذي تم بعيدا عن أعين الإعلام تناول كيفية امتثال تويتر للوائح الأوروبية وتعزيز الإشراف على المحتوى
رويترز

وهذا الاجتماع الذي استمر ساعة، لم يعلن عنه الإليزيه سابقًا، وتم بعيدًا عن الإعلام.

وقالت رويترز، إن الطرفين ناقشا الجهود التي يتعين على تويتر بذلها للامتثال للوائح الأوروبية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث عن العلاقة بين لويزيانا وفرنسا في متحف نيو أورلينز للفنون، لويزيانا، 2 ديسمبر 2022
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وقال ماكرون في تغريدة اليوم السبت إن "اتباع سياسات شفافة تجاه المستخدمين، وتعزيز الإشراف على المحتوى، وحماية حرية التعبير هي جهود يتعين على تويتر بذلها للامتثال للوائح الأوروبية".

ونشر ماكرون صورة له مع ماسك في متحف نيو أورلينز للفنون، وهو المكان الذي ألقى فيه الرئيس الفرنسي بعد ذلك كلمة عن الفرانكوفونية في ختام زيارة دولة للولايات المتحدة استمرت ثلاثة أيام.

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