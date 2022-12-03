ماكرون يعلن إجراءه "محادثة واضحة وصريحة" مع إيلون ماسك

وهذا الاجتماع الذي استمر ساعة، لم يعلن عنه الإليزيه سابقًا، وتم بعيدًا عن الإعلام.

وقالت رويترز، إن الطرفين ناقشا الجهود التي يتعين على تويتر بذلها للامتثال للوائح الأوروبية.